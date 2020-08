Den ene besnakkede ekspedienten, mens den anden tømte kassen, da FDB Møbler i Algade torsdag eftermiddag blev offer for to tricktyve. Foto: Jens Wollesen

Sydlandske tricktyve tog fra kassen

Den ene af de to sydeuropæiske mænd henvendte sig til den kvindelige ekspedient og spurgte til varerne på gaden, og hun gik derfor med ham ud. Da de havde talt færdig på gaden, var den anden mand på vej ud af butikken med noget i lommerne, og de to mænd forsvandt hurtigt i retning af Hestetorvet og var væk, da ekspedienten opdagede, at kasseapparatet var tømt for pengesedler.