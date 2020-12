Sydbank-chef får 11 nye ansatte

-Vi glæder os meget til at byde vores nye kolleger og deres kunder velkommen. I Sydbank lægger vi vægt på grundlæggende værdier som ordentlighed og nærvær. Det holder vi naturligvis fast i samtidig med, at vi også kan lære af vores nye kollegers kultur og arbejdsform, siger Johnni Kristiansen.

Coronaen har forhindret en fejring af sammenlægningen den 7. januar, men Johnni Kristiansen ser frem til at afholde et arrangement for at markere begivenheden, når det igen bliver muligt.