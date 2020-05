Svogerslevs tunnel ender på workshop

Men sagen skal igennem politisk behandling før, at en overgang i niveau eventuelt bliver løsningen. Både lokalrådets formand Tim Bang og byrådsmedlem for Venstre Bent Jørgensen har allerede - da sagen ved en fejl blev offentlig kendt i sidste uge - sagt fra over for en løsning i niveau.

- Der er fordele og ulemper ved begge løsninger. En overgang i niveau kan fx være et skridt på vejen til at få hastigheden ned på Stamvejen. Vores forslag være, at vi ikke beslutter noget på mødet i plan- og teknikudvalget. I stedet vil vi gerne have en workshop for de byrådsmedlemmer, som vil være med, og for de interessenter, der er i Svogerslev. V skal finde en god løsning sammen, siger Daniel Prehn, formand for plan- og teknikudvalget.