Svogerslev-tunnel står til flytning ved skolen

Roskilde - 11. januar 2020 kl. 09:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tunnel, som skulle få beboerne i Svogerslev til at strømme til Lynghøjsøerne på sikker vis på vestsiden af Lynghøjskolen, er blevet afsporet. Det viste sig nemlig, at kommunen skulle finde syv millioner kroner ekstra til projektet, da jorden i området var forurenet, fordi det var gammel losseplads, og den slags er en dyr fornøjelse at flytte rundt på. Det kom også som en overraskelse, at tunnelen ville komme i kambolage med en hovedgasledning til Kyndbyværket.

Ny placering Planen om en tunnel er dog ikke død, projektet er bare blevet flyttet.

- Vi har gennem snak med borgere i byen fået et forslag om at flytte tunnelen om på den anden side af skolen, så den meget benyttede skolesti vil fortsætte ud i tunnelen under Lindenborgvej, lyder det fra vej og parkchef i Roskilde Kommune, Ivan Hyllested, som fortsætter:

- Vi er ved at undersøge den mulighed, for det er da ærgerligt at skulle bruge mange ekstra penge, fordi jorden er forurenet dér, hvor det oprindeligt var planen at føre tunnelen under vejen. Vi skal i hvert tilfælde have undersøgt, hvad en flytning vil have af konsekvenser på skolen, siger han.

Ivan Hyllested forventer, at det bliver et punkt, som vil blive drøftet, når kommunen har inviteret til præsentation af helhedsplanen for Svogerslev tirsdag den 16. januar klokken 19 i Lynghøjhallen.

DF: Dårlig løsning Byrådsmedlem Merete Dea Larsen (DF) er ikke alt for glad for flytningen.

- Jeg synes, det er en dårlig løsning. Tunnelen vil ligge mere skjult, og på den måde tror jeg ikke, den vil blive brugt lige så meget af byens borgere, og vi har jo allerede hallen, skolen og sfo'en i det område. Vil vi trække mennesker uden ærinder de steder forbi vores skole og sfo? spørger hun.

Lokalråd: Naturlig adgang Formanden for Svogerslev Lokalråd, Tim Bang, ser slet ikke de samme problemer som byrådsmedlemmet.

- Ved at vælge at flytte tunnelen om på den anden side af skolen og hallen vil man få et naturligt kryds i byen. Der vil være mange flere i byen, som vil få naturlig adgang til Lynghøjsøerne, og det vil være en adgang, som vil være meget mere naturlig for vores 550 skolebørn. I lokalrådet har vi virkelig svært ved at finde argumenter imod at flytte tunnelen, siger han.

Formand for lokalrådet, Tim Bang, har svært ved at finde argumenter for, hvorfor det ikke skulle være en god ide at flytte tunnelen. Medlem af byrådet, Merete Dea Larsen (DF), synes derimod, at det er en dårlig ide. Tunnelen kan ses her med den stiplede linje.



