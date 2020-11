Se billedserie Omar Aldalati og Atle Johan Cederstrand har arbejdet hårdt med den nye sansehave i Svogerslev.

Send til din ven. X Artiklen: Svogerslev-skole får: Sanse- og nyttehave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svogerslev-skole får: Sanse- og nyttehave

Roskilde - 13. november 2020 kl. 05:44 Kontakt redaktionen

Eleverne på specialskolen Nordgårdsskolen i Svogerslev har svinget spader, trillebør og værktøj for at hjælpe med at bygge en ny sanse- og nyttehave. De har gravet huller og plantet frugttræer og buske.

Andre har været med til at bygge plantekasser og hegn. Blandt dem var Omar Aldalati og Atle Johan Cederstrand, som har haft et godt, fast tag på spade og skovl.

- Det var hårdt arbejde, men det var det hele værd, siger Omar. Og Atle er enig.

- Det var virkelig sjovt, og jeg glæder mig til det vokser op og bliver frodigt, siger Atle.

Lærer Karin Lokmann Knudsen har det gyldne overblik og er en af de drivende kræfter. Hun har sammen med et udvalg af personale stået for planlægningen og alt forarbejdet.

Møgbeskidte

Men hele personalegruppen har bakket op om selve udførslen af det praktiske arbejde med højbede, planter og jordvold, sammen med eleverne.

- De har flyttet så meget jord, de kære børn. De har været møgbeskidte. Men de fleste synes, at det var skægt at grave huller og alt det andet fysiske arbejde. Vi har også en del børn, som godt kan lide at tømre, save og hamre, fortæller Karin.

Haven er blevet til i et samarbejde mellem lærere og pædagoger, og med vejledning fra naturvejleder i Nationalpark Skjoldungernes Land Louise Liv Holm.

- Vi har lagt en ramme om projektet, hvor alle børn får mulighed for at deltage, men også kan gå til og fra. Man kan gøre det på sin egen måde og i det tidsrum, man kan rumme at være med, forklarer skoleleder Birgitte Skriver.

Hvilken fugl i kassen?

Forude venter så opgaverne, hvor eleverne skal så, passe, høste og tilberede grøntsager. Det skal give dem oplevelsen af, hvordan maden kommer fra jord til bord.

Haven skal også bidrage til at vække elevernes nysgerrighed og interesse for naturen, når de mange blomster svirrer af sommerfugle, bier og andre insekter.

En plan om et fælles 'stære-hotel' er opgivet til fordel for mange små fuglekasser, som eleverne selv skal være med til at placere i haven. Fuglekasserne er savet ud og bygget, men endnu uden huller.

Om det så bliver mejser, stære eller gråspurve, der flytter ind, det afhænger først og fremmest af hullets størrelse. Dem får eleverne indflydelse på, når de skal vælge, hvilken fugl der skal bo i netop 'deres fuglehus'. Efterhånden som fuglehusene er færdige, kommer de op i haven.

Livsduelige børn

Karin har i tiden efter forårets corona nedlukning oplevet, at eleverne har fordybet sig mere i naturen, mens de har været meget ude. Det har givet ro og trivsel.

I skolens arbejde med eleverne kan uderum som haven bidrage til at udvikle deres evne til at sanse, observere, undersøge og fordybe sig - alene eller sammen med andre.

- Jo mere konkret og håndgribelig undervisningen kan laves, jo bedre for vore børn. Vi har også børn, som kommer med skolevægring i bagagen. Når de har det anstrengt med klasselokalet, kan vi tage dem med ud og lave noget praktisk. Så kan vi lære dem bedre at kende og efterhånden få afmonteret den skræk, de har for at gå i skole, siger Karin Lokman Knudsen.

Mere end en diagnose

Børnene på Nordgårdsskolen har psykiske, sociale og emotionelle udfordringer og ofte diagnoser inden for autismespekteret, ADHD eller angst.

- Det er vigtigt for os som skole at sige, at vi har at gøre med børn. Det kan godt være, de har en diagnose, men de er meget mere end den. De er ligesom alle andre børn, og med den forskellighed, der er blandt børn.

For os har det så stor betydning, at det er børn, som går ud herfra med livsduelighed, og som har nogle kort på hånden til at klare livet, slutter Birgitte Skriver.

Sansehaven Nordgårdsskolen har fået 30.000 kr. af Friluftsrådet til at bygge haven op.

Børnefamilier og børn i Svogerslev er velkomne uden for skoletiden på skolens legeplads og boldbaner, og nu også i den nye have.