Svømmehalssagen: Nogle politikere vil have placeret et ansvar, borgmesteren er fint tilfreds med hvad der står i rapport

Roskilde - 23. august 2021 kl. 14:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde: Når økonomiudvalget onsdag sætter sig sammen, handler er et af punkterne på dagsordenen om den 110 sider lange rapport om svømmehallen. Rapporten beskriver, hvad der er gik i processen, men sætter ikke to streger under, hvor ansvaret for skandalen skal placeres, og det mener både Danske Folkeparti og Venstre nu er op til borgmesteren.

- Jeg er helt uenig i, at rapporten ikke placerer et ansvar. Jeg kan ikke tydeligt nok se i rapporten, hvornår forvaltningen fx har sagt fra over for det politiske pres. Derfor må borgmesteren stå frem med sin vurdering, og skal der laves en næse til folk i forvaltningen, må vi jo gøre det. Det er at tage ansvar. Man kan ikke bare sige, at der ikke er et ansvar i en sag, der er så kæmpestor som denne. Det er måske også meget belejligt, at Joy Mogensen er gået af som minister, inden det her kom frem, for det ville ikke se kønt ud med hende som minister og samtidig ansvarlig for en byggeskandale i den kommune, hun forlod, siger Merete Dea Larsen, gruppeformand for DF.

Venstres Bent Jørgensen kalder svømmehallen for »et meget uheldigt politisk projekt« - hvor Roskilde Kommune tog ansvaret, ikke magtede det og endte med at sende en ekstraregning på 50 millioner kroner til borgerne.

- Jeg ser i høj grad et politisk ansvar i den her sag. Det var jo partierne, som stod bag projektet, som havde det fint med at sende et så ringe projekt i udbud, siger Bent Jørgensen.

Falder det tilbage på den nuværende eller den tidligere borgmester?

- Det falder naturligvis tilbage på Joy Mogensen, men Tomas Breddam har jo siddet med og truffet beslutningerne, og lige nu tegner han det borgmesterbærende parti, siger Bent Jørgensen.

Borgmester Tomas Breddam er ikke med på at placere mere ansvar, end rapporten allerede har gjort.

- Jeg synes, ansvaret er fint beskrevet, og jeg synes hverken politikere, rådgivere eller forvaltning kan sige sig fri. Der har været fejl på fejl hele vejen rundt, men vi må også tage ved lære af, at det politiske forarbejde ikke har været godt nok. Vi får at vide, at hovedparten af fordyrelsen ligger i forsinkelsen, og det ved vi jo godt. Det er dyrt at have en åben byggeplads, hvor der ikke bliver lavet noget. Og så falder jeg også over, at rapporten taler om opportunistiske entreprenører, siger han.

Siger rapporten ikke også, at du fik svømmehallen tilbage på sporet?

- Det vil jeg ikke tage æren for. Vi var mange, som sammen fik skabt et godt arbejdsklima igen på byggepladsen for at få svømmehallen i mål. Når forløbet har været, som det har, hvor stort set alt er gået skævt, så er jeg rigtig glad for, at vi står med en virkelig flot svømmehal, som jeg kun hører positive tilbagemeldinger på fra brugerne, siger Tomas Breddam.

Han forsøger ikke at skjule, at fordyrelsen af svømmehallen har givet udfordringer.

- Der har været anlæg, vi har måtte udsætte for at få råd. Sådan fungerer en kommunes økonomi trods alt også, og dér har vi politisk taget ansvar for, hvad der har måtte vente, siger han.

DF vil i øvrigt kræve svømmehalsrapporten behandlet på et separat møde.

- Jeg mener ikke, vi kan behandle denne sag som et punkt på et møde, som der er sat to timer af til. Vi bør tage et ekstraordinært møde, kun med svømmehallen på. Så får alle mulighed for at få svar på deres spørgsmål, siger Merete Dea Larsen.