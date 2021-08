Efter at have kæmpet for at få en svømmehal i Viby i flere år satser Tænketanken for en svømmehal nu på et friluftsbad. Billedet er fra Herlufmagle Friluftsbad, som i mange år har været velfungerende. Arkivfoto: Mikael Borre

Send til din ven. X Artiklen: Svømmehalsforkæmpere går efter et friluftsbad i stedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Svømmehalsforkæmpere går efter et friluftsbad i stedet

Roskilde - 15. august 2021 kl. 08:11 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

I flere år har lokale kræfter i Viby kæmpet for at få en svømmehal til byen. Det har blandt andet medført, at Viby Svømmeklub er blevet oprettet, men foreløbig må svømmeklubben have hold andre steder end i Viby.

Tænketanken for en svømmehal går nu efter, at Viby i første omgang får et friluftsbad.

- Det er nye tider. Der har været alt det med Covid-19, hvor Tænketanken og Viby Svømmeklub har ligget stille. Og så har den dyre svømmehal i Roskilde hele tiden ligget som en forhindring, fortæller Anne Klein fra Tænketanken for en svømmehal.

Tænketanken for en svømmehal har tidligere fået lavet udregninger, som viste, at en ny svømmehal i Viby kunne laves for cirka 50 millioner kroner. Den har også undersøgt prisen for et friluftsbad, og det er 15-20 millioner kroner.

- Det vigtigste er at få noget vand til Viby. Et friluftsbad er mere realistisk og ikke så krævende, siger Anne Klein og oplyser, at tænketanken løbende har snakket med de lokale politikere.

Her er stemningen, at en del er mere åbne for et friluftsbad end en svømmehal, mens andre ikke har taget stilling.

På et borgermøde i Viby Idrætsforening den 4. april 2017, som var arrangeret af Tænketanken for en svømmehal, lovede et flertal af byrådets partier, at der ville komme en forundersøgelse af en svømmehal i Viby i den kommende valgperiode.

Tænketanken mener ikke, at der er lavet en forundersøgelse af mulighederne for et svømmehal, og nu er valgperioden ved at løbe ud.

- Vi vil gerne have den forundersøgelse, som blev lovet for fire år siden. Den vil koste en million kroner, siger Anne Klein og påpeger, at forundersøgelsen ikke er det samme som at love Viby et friluftsbad og sætte gang i byggeriet, men forundersøgelsen vil tænke et friluftsbad ind i byplanlægningen og eksempelvis komme med et mere præcist bud på, hvad sådan et projekt kan komme til at koste.

- Vi synes, det er rimeligt, siger Anne Klein og henviser til, at tænketanken tidligere har lavet en undersøgelse, som viste, at Viby-området er det sted i Roskilde, hvor der procentvis er flest borgere, som ikke kan svømme.

- Og vi bor i et land, der er omgivet af vand, siger hun.

Underskriftsindsamling For otte år siden blev der lavet en underskriftsindsamling til fordel for en svømmehal i Viby, som dengang kultur-og Idrætsudvalgsformand, Birgit Pedersen (SF) fik overdraget. Nu sætter tænketanken og flere fra VIF gang i en ny underskriftsindsamling for at presse politikerne til at afsætte midler til forundersøgelsen, når budgetforhandlingerne går i gang den 30.-31. august.

Tænketanken håber, at de kan få samlet mange underskrifter sammen, og at bunken kan blive givet til et relevant medlem af byrådet i forbindelse med høstfesten lørdag den 28. august.

Der vil ligge underskriftblanketter i flere lokale butikker, og så vil der stå nogen og samle underskrifter på Viby Torv indimellem i de kommende dage. Derudover vil der være en sidste mulighed for at skrive under i Viby IFs store område til høstfesten.

Anne Klein oplyser, at Tænketanken for en svømmehal ikke rigtig klinger mere, så tænketanken vil også finde på et andet navn i den kommende tid.