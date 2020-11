Svømmehal er vandtæt - bliver klar til april

Vicekommunaldirektør Martin Barnkob, der i kommunen har overtaget ansvaret for det store byggeri, fortæller, at man langsomt har fyldt det store bassin med 1800 kubikmeter vand over flere uger. Vandet skulle være lunkent, så det ikke lavede skader på den omgivende beton, der har en temperatur på 20 grader.