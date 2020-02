Den gamle del af Roskilde Badet kommer også til at stå lukket indtil april 2021, hvor det er planen, at den skal åbne sammen med den nye del af svømmehallen. Foto: Lars Kimer

Svømmehal: Ingen offentlig svømning i 14 måneder

Roskilde - 20. februar 2020 kl. 06:09 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes badeglade beboere kommer ikke til at svømme i den gamle del af Roskilde Badet, før den nye del er klar til at blive åbnet i april 2021. Det slår vicekommunaldirektør Martin Lindgreen fast over for DAGBLADET.

Læs også: Svømmehal passerer pris på 200 millioner

Tidligere har den gamle del af svømmehallen været åben, mens der blev bygget på den nye del, men det kan altså ikke længere lade sig gøre. Heller ikke nu hvor byggeprocessen er trukket yderligere ud.

Kan ikke holde åbent

Dermed kommer den til at stå på noget nær nul svømmekapacitet med offentlig åbningstid helt frem til april 2021.

- Vi kommer ikke til at åbne forskudt. Vi kommer til at åbne det hele sammen, og det er der flere grunde til, siger Maritn Lindgreen.

- For det første er der selve sammenbygningen. Den er stadig undervejs, og det gør det svært at have noget åbent og noget lukket. Men vi har også stadig renoveringen af loftet i den gamle svømmehal til gode. Den skal vi også have klaret, inden vi åbner igen, siger han.

Vandtårn skal renoveres

Og så er der kommet en ny renovering til, som gør, at kommunen ønsker at holde det gamle bad lukket.

- Vi skal have renoveret betonen i vandtårnet. Vi ønsker ikke at have svømmegæster ned under et vandtårn, som er ved at blive renoveret, siger Martin Lindgreen.

Renoveringen af vandtårnet tæller ikke som en del af den pose penge, der nu er sat af til svømmehallen.

- Vi har renoveringen af betonen i vandtårnet i udbud, så vi er også i en position, hvor vi venter på at se, hvad det kommer til at koste. Vi synes bare, at det var et fornuftigt tidspunkt at få klaret den renovering nu, hvor svømmehallen er lukket i forvejen. Det ville jo ikke være sjovt at lukke en del af den nyåbnede svømmehal, fordi vi har ventet med betonrenoveringen af vandtårnet, siger vicekommunaldirektøren.

Det er ikke muligt at lave offentlig åbningstid i hverken Sct. Jørgens Badet eller Maglegårdsbadet langt det meste af året.

- De haller er jo booket med foreningssvømning, så det er ikke muligt, siger Martin Lindgreen.

Kommunen ser dog på muligheden for at lave offentlig svømning i Maglegårdsbadet i et par uger i sommerferien. Om det bliver i dagene, hvor Roskilde Festival finder sted, er der ikke taget stilling til. I dag er der allerede nogle få timer med offentlig svømning i Maglegårdsbadet - det er til de morgenfriske da der er tale om morgensvømning.

