Landets førende byggeeksperter retter en hård kritik af processen i forbindelse med byggeriet af Roskildes nye svømehal. Build konkluderer, at ændringerne i styringen, som blev foretaget, da de var kørt helt af sporet, førte til væsentlig fremgang i processen. Foto: Thomas Olsen

Svømmehal: Her er ekspert-rapports hårde kritik

Roskilde - 21. august 2021 kl. 07:21 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Eksperterne fra Danmarks førende institut for byggeri, Build, ved Aalborg Universitet, lægger ikke fingrene imellem i deres konklusioner af hele processen omkring Roskilde Kommunes byggeri af den nye svømmehal.

Svag byggeleldelse, opportunistisk adfærd, utilstrækkelig erfaring, fremdrift over kvalitet og utilstrækkelig risikovurdering og styring er bare fem af de ting, som eksperterne fremhæver, samtidig med at de bemærker, at de fem kritikpunkter er væsentlige, men ikke udtømmende.

Eksperterne fik til opgave at vurdere 12 konkrete punkter omkring svømmehalsbyggeriet.

Beslutningen om at bygge Eksperterne mener, at den politiske beslutning om at sætte gang i projektet blev taget på en »meget overfladisk vurdering af budgettet« og uden at der forelå analyse af projektets risici eller kompleksitetsgrad. Og bygherren »gættede« på en pris på et uoplyst grundlag, blandt andet fordi forundersøgelserne var utilstrækkelige.

Valget af fagentrepriser At udbyde projektet i fagentrepriser med stærkt fokus på lavest mulige pris var »ikke hensigtsmæssigt.« Eksperterne skyder dog ind, at der tilbage i 2012 ikke var nogen indikatorer, der blinkede og burde have fået kommunen til at vælge stor-, hoved- eller totalentreprise. Men, konkluderer eksperterne, valget af fagentrepriser endte med at komplicere projektet.

Kontrakt med rådgiver Kontrakten, som kommunen indgik med totalrådgiveren, får prædikatet »delvist mangelfuld.« Kommunen roses for at have sat 15 procent af de samlede entrepriseudgifter af til totalrådgiverhonorar. »Det burde skabe gode forudsætninger for, at totalrådgiveren kunne levere et solidt projektmateriale og god byggeledelse,« står der i den 110 sider lange rapport.

Men det står klart, at dette ikke skete, og det skyldes ifølge eksperterne, at kontrakten hverken satte stillede krav til mængden af ressourcer eller hvilke kompetencer eller erfaringer, der skulle være i byggeledelsen. Totalrådgiveren kunne derfor disponere frit over honoraret, kan man læse.

Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet får prædikatet »generelt utilfredsstillende.« Det er især materialet omkring nedrivningsdelen, som får kritik, blandt andet fordi beskrivelsen de eksisterende fysiske forhold ved den gamle svømmehal ikke var tilstrækkelig detaljerede.

Mange konflikter Totalrådgiveren får hug for ikke i tilstrækkelig grad at have leveret et bygbart projekt, hvilket affødte mange konflikter med entreprenørerne undervejs. Det førte til fejl i byggeriet, hvoraf nogle har resulteret i ombygning med forsinkelse og fordyrelse til følge.

Risikovurdering Roskilde Kommune får kritik for, hvad eksperterne kalder »mangelfuld risikovurdering.« Det først udbud, som ingen entreprenører bød ind på, fik kommunen gransket af eksterne partnere, men ved det andet og endelige udbud valgte kommunen kun at foretage intern granskning med de ekspertiser, der på tidspunktet var at finde i forvaltningen.

Mangel på kompetencer Næste kritikpunkt handler om, om der har være tilstrækkelig med kompetencer i projektorganisationen til at gennemføre projektet. Her deles kritikken tre. Der har været gode kompetencer til den arkitekttoniske del, totalrådgiverens bygnignsstyringsmæssige kompetencer har været klart utilstrækkelige, og endelig havde råhusentreprenøren ikke erfaring med at udføre svømmehalsprojekter.

Ringe byggeledelse Totalrådgiveren får også på hattepulden for ikke at levere en tilfredsstillende byggeledelse. Det medførte, at der ikke var styr på økonomien, hvilket totalrådgiveren heller ikke evnede at rapportere til byggeledelsen.

Ledelsesautoritet væk Flere tæv er der til totalrådgiveren, fordi denne mistede sin ledelsesautoritet, og specielt råhusentreprenøren anlagde sig en adfærd, som typisk ses hos en totalentreprenør. Rodet endte til sidst med, at bygherre, Roskilde Kommune, gik helt uden om rådgiveren og direkte til entreprenører og leverandører. Roskilde Kommunes og enkelte aktøres ageren uden om byggeledelse vurderes at have virket obstruerende for samarbejdet. At der er blevet skiftet ud både blandt entreprenører, i byggeledelsen og i personalet i Roskilde Kommune har ført til videnstab og efterfølgende forsinkelse, konkluderes det.

Dårlig økonomistyring Den økonomiske styring under totalrådgiverens byggeledelse evalueres som »klart utilfredsstillende,« hvorimod den byggeledelse, som fik projektet i mål, bliver vurderet til at være tilfredsstillende. De samlede entreprenøromkostninger er steget med 39 procent over byggeriets løbetid, hvilket svarer til 48 millioner kroner. En stor del af det beløb tilskrives den manglende styring.

Endelig slutter eksperterne med at kalde den del af projektet, som blev styret af den tidligere totalrådgiver, for »klart utilfredsstillende.« Igen er der roser til kommunen for at holde tidsplanen, da den nye byggeledelse blev indsat.

Hele den 110 sider lange rapport skal økonomiudvalget behandle på deres møde næste onsdag.