Svindleres hjemmeside er blevet lukket

Roskilde - 11. marts 2020 kl. 16:23

Flere ugers arbejde med at stoppe en falsk hjemmeside, som brugte Procares oplysninger til at svindle med, ser nu ud til at give resultater.

- Men jeg ved ikke, hvad der er sket. Om det er vores egne skriverier, der har stoppet det. Jeg har ikke hørt fra bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminialitet, red.), fortæller Procares direktør, Tim Bang og fortæller, at som han tolker det, så har det firma, som havde serveren, hvor hjemmesiden lå, valgt at lukke den.

Det havde de ellers tidligere nægtet at gøre, idet de henviste til, at der var tale om en copyright-sag.

- Jeg har ikke fået det 100 procent bekræftet, men det håber jeg, jeg får, siger Tim Bang og oplyser, at Procare nu oplever færre henvendelser fra personer, som tror, de har købt mundbind hos Procare, men ikke har fået deres varer.

DAGBLADET skrev om sagen i sidste uge. Den begyndte i starten af februar, hvor Procare, som sælger ergo- og fysioterapeutisk udstyr og slet ikke sælger mundbind, blev opmærksom på, at svindlere havde stjålet virksomhedens identitet og lavet en super flot hjemmeside. Her »solgte« svindlerne mundbind i store mængder, som modtagerne dog aldrig fik.

- Så begynder de jo at søge på internettet og finder os, siger Tim Bang og kalder det en grotesk sag.

Det har kostet mange timers arbejde, hvor Procare og et firma, de får hjælp fra, har prøvet at stoppe svindlerne.

- Det mest frustrerende er, at det er så åbenlys svindel. Der er en bankkonto, som pengene bliver overført til. Hvorfor kunne man ikke indefryse de penge, siger Tim Bang, som så sent som i går fik en mail fra en person i en stor dansk virksomhed, som kunne oplyse, at der er et firma i England, som man kan hyre i den type sager, og som er effektiv til at få svindel stoppet.

- Han havde kendskab til, at flere store danske firmaer har gjort brug af det, fortæller Tim Bang, som har arbejdet i døgndrift i flere uger, men nu kan mærke, at der er længere mellem henvendelserne.

- Det bedste er, at der ikke er nogen, som bliver snydt, siger Tim Bang.