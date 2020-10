Svindlere har snydt ældre kvinder over det meste af Sjælland

Midt- og Vestsjællands Politi regner selv med, at det er en flig af noget større, man har fået fat i, efter at fire mænd i alderen 17-21 år fredag blev varetægtsfængslet til 26. november i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde.

De fire er foreløbig sigtet for at have medvirket til mindst 13 tilfælde af groft bedrageri eller forsøg herpå af ældre flere steder på Sjælland, men efterforskningen fortsætter, idet Midt- og Vestsjællands Politi har mistanke om, at de har medvirket til langt mere.