Heidi Lisbeth Pedersen fra Nordvestkvarteret i København har fået det bedre, siden hun kom på Hanne Mariehjemmet i juni. Ikke at hun maler et rosenrødt billede af sig selv, tværtimod. Foto: Anders Ole Olsen

Svigtene sidder i kroppen

Der er ingen mirakelkur mod at have levet et liv med druk, misbrug, vold og psykiske vanskeligheder. For Heidi Lisbeth Pedersen har det hjulpet at komme på Hanne Mariehjemmet, men hendes vildtvoksende temperament og sind er ikke lige til at tøjle.

- Jeg har fået meget ud af det, men jeg er også svær at have med at gøre. Jeg er ikke én, hvor man siger »hop«, og så hopper jeg. Men jeg er blevet bedre, siger den lille 55-årige kvinde med kort, rødfarvet hår og intense blå øjne i et ansigt mærket af års prøvelser.