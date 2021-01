En overdækket bænk på busterminalen i Roskilde er gennem noget tid blevet benyttet som sovested af en svensk mand, men det har politiet nu sat en stopper for. Foto: Kristian Jørgensen

Svensker fjernet fra bus-bænk efter flere nætter

Roskilde - 26. januar 2021 kl. 10:41 Kontakt redaktionen

I flere nætter har den samme mand ligget på en overdækket bænk på busholdepladsen ved Roskilde Station.

Det fik mandag morgen en af de erhvervsdrivende i stationscenteret til at ringe til politiet, efter manden var blevet bedt om at finde et andet sted at sove.

Politiet kom til stedet for at gribe ind over for det, der betragtes som utryghedsskabende adfærd. Den udenlandske mand var også modvillig over for politiet, men de tog ham med sig og fik fastlagt hans identitet som en 53-årig mand fra Sverige.

Efter et par timer i politiets varetægt blev han løsladt, men også kraftigt opfordret til at finde et andet sted at opholde sig end at lægge beslag på den bænk, der er beregnet til buspassagerer. Overnatningerne førte ikke til, at manden blev sigtet for noget.

