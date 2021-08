Kommunaldirektør Henrik Kolind lover, at alle henvendelser fra borgerne - også på telefon - bliver taget alvorligt i kommunen.

Send til din ven. X Artiklen: Svar på kritik fra kommunaldirektør: Vi tager skam borgernes henvendelser alvorligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svar på kritik fra kommunaldirektør: Vi tager skam borgernes henvendelser alvorligt

Roskilde - 18. august 2021 kl. 06:29 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskilde Kommunes 85.000 borgere er i livlig kontakt med kommunen, og sådan skal det blive ved med at være - også for de borgere, som har udfordringer i forhold til digitale løsninger - lyder det fra rådhusets top.

- Det er vigtigt, at alle borgere har mulighed for at komme i kontakt med kommunen, når de har brug for det. Også selvom de hverken er digitale eller skriftlige.

- Jeg ved, at vores medarbejdere sætter en ære i at behandle alle borgernes henvendelser ordentligt og med venlighed, lyder det fra den øverste administrative leder, kommunaldirektør Henrik Kolind.

Kommunaldirektøren hentyder her til sagen om en knækket flise på Schmeltz Plads, som Roskilde Avis har omtalt et par gange.

Her ringede borgeren til kommunens Informationscenter på hovednummeret og meldte den knækkede flise. Medarbejderen i Informationscentret indberettede helt korrekt flisen i den kommunale 'giv et praj'-app for borgeren.

Bagefter fik borgeren en kort introduktion til appen, så der var mulighed for at bruge denne nemme løsning næste gang. Dette blev desværre opfattet som en afvisning på en telefon-henvendelse.

Mange henvendelser Henrik Kolind fremhæver, at Roskildes borgere allerede i høj grad benytter sig af de mange forskellige muligheder for at komme i kontakt med kommunen:

Hjemmesiden www.roskilde.dk har således 1,3 mio. besøgende om året.

Kommunens generelle postkasse modtager 75.000 mails. 125.000 borgere ringer på hovednummeret og 40.000 får personlig hjælp i Borgerservice.

Dertil kommer en lang række app's og fagsystemer - og den direkte kontakt med sagsbehandlere, lærere, jobcenterkonsulenter med videre, for slet ikke at tale om de mange borgere, som kontakter kommunen på sociale medier.

Let at hjælpe sig selv

På rådhuset i Roskilde er man dog også optaget af at gøre det let for borgerne at hjælpe sig selv. Både fordi det er billigst, og fordi det er sådan de fleste borgere foretrækker det:

- Vi ser hele tiden på, hvordan vi med digitale løsninger kan gøre det lettere for alle. Vi skal jo forvalte borgernes penge med respekt - og vi ved også, at rigtig mange borgere foretrækker at kunne ordne deres ærinder digitalt, når det passer dem, forklarer Henrik Kolind.

- Vi vil selvfølgelig rigtig gerne hjælpe dem over telefonen, hvis det driller.

- Derfor prioriterede vi også i foråret at ringe til alle de ældre, der ikke havde fået bestilt tid til vaccine og høre om de havde brug for hjælp.

- Ligeledes kan borgere med mere komplekse problemstillinger hente hjælp i Borgerservice, som vi netop har placeret på bibliotekerne for at gøre det nemt, fortæller Henrik Kolind.

Mange vil være digitale

Efter indførsel af en ny parkeringsordning i bymidten i Roskilde vælger 85 procent af borgerne at bruge en app, mens de sidste 15 procent bruger de opstillede automater.

Et andet eksempel er App'en "Giv et praj - Roskilde Kommune" hvor borgeren med sin smartphone f.eks. indberette et hul i vejen eller manglende gadebelysning.

Kommunen får omkring 3.000 indberetninger via app'en hvert år. Prajet indgår direkte i planlægningen af drift og vedligeholdelse.

Hvis problemet er akut, bliver det ordnet hurtigst muligt.