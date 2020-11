Se billedserie Regionsrådsmedlem Jorun Bech (S) er meget tilfreds med afgørelsen.

Svar fra ministeren: 50 Roskilde-job reddet

Roskilde - 02. november 2020 kl. 12:18

50 Roskilde-job er nu reddet, efter at arbejdsminister Peter Hummelgaard har afgjort, at Arbejdsmarkedskontor Øst fortsat skal ligge lige syd for Roskilde Station i den store røde bygning, hvor Frøforsyningen tidligere havde til huse.

På et tidspunkt tidligere i var der planer om at lukke det og flytte medarbejderne til København for at spare husleje, mMen det skabte stærke protester fra Roskilde og hele Sjælland.

Roskildes borgmester Tomas Breddam og hans lokale partifælle i regionsrådet Jorun Bech protesterede i Roskilde Avis imod denne centralisering, der ville være stik imod hensigten om at føre mere lokal og regional arbejdsmarkedspolitik.

- Arbejdsmarkedskontoret i Roskilde har gennem et godt samarbejde med kommuner og jobcentre i området gjort en god indsats for at fremme beskæftigelsen og sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, argumenterede de.

Senere fik denne protest opbakning fra hele Region Sjælland og kommunerne i området.

Regional indsats

I et svar giver arbejdsminister Peter Hummelgaard nu kritikerne ret, efter at han bl.a. har diskuteret sagen med de øvrige partier, der var med i forliget fra 2015 om at skabe tre regionale arbejdsmarkedskontorer i Roskilde, Aarhus og Aalborg.

- Jeg deler jeres opfattelse af, at det regionale niveau er helt afgørende i indsatsen for en god beskæftigelse. Ud fra en samlet vurdering af vi derfor besluttet at lade forslaget falde. Arbejdsmarkedskontor Øst skal således fortsat være placeret i Roskilde.