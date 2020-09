Roskilde Kommune bruger fortsat Roundup, og det er vanskeligt helt at stoppe brugen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Svært for Roskilde at blive pesticidfri kommune

Roskilde - 18. september 2020 kl. 05:09 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ambitionen i Roskilde Kommune er at blive så pesticidfri som overhovedet muligt. Men om det betyder nul brug af pesticider eller et meget begrænset brug, skiller ikke formand for klima- og miljøudvalget Karim Arfaoui (S) fra at være tilfreds.

Klima- og miljøudvalget har netop besluttet at få en redegørelse på, hvad der er muligt. Det er specielt kæmpe bjørneklo og arten japansk pileurt, som kan blive svære at få bugt med uden brug af pesticider, viser sagen, som var med på klima- og miljøudvalgets seneste møde.

I et notat fra forvaltningen kan man læse, at det eneste pesticid, som p.t. anvendes af kommunens folk, er glyphosat, som folk bedst kender som aktivstoffet i Roundup. De sidste mange år har det årlige forbrug af stoffet ligget på fire-seks kilo, primært til bekæmpelse af invasive arter på vanskeligt tilgængelige steder.

- Vi ligger allerede meget lavt, hvad angår brug, hvis man ser på en opgørelse på landsplan. Men vi skal arbejde for at blive bedre hele tiden. Jeg kan dog godt have min tvivl om, vi nogensinde kommer helt til nul, siger Karim Arfaoui.

En opgørelse fra Miljøstyrelsen viser, at de kommuner, som fortsat anvender pesticider, i gennemsnit bruger 21 kilo. Der findes i dag kommuner, som er helt pesticidfri, men i samme opgørelse slås det også fast, at de pesticidfri kommuner har meget svært ved at få bugt med invasive arter.

Udvalget har bedt om et oplæg, som skal belyse økonomien ved at stoppe brugen holdt op mod de miljømæssige risici, der er ved at fortsætte med en meget begrænset brug.

- Vi bliver nødt til at lave en fornuftig afvejning af den bekæmpelse, vi bruger, siger Arfaoui.

I dag foregår den almindelige ukrudtsbekæmpelse på veje og stier og i beplantninger og busketter enten mekanisk eller med damp/afbrænding. På vanskelige steder foregår der pletsprøjtning med Roundup.

