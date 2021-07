Nedkølingen af fødevarer gik alt for langsomt på Namaste, som fik to indskærpelser ved Fødevarestyrelsens kontrol. Foto: Steen Østbjerg

Surt for indisk restaurant: Kylling og sovs lune for længe

Roskilde - 01. juli 2021 kl. 15:42 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter at have fået tre pletfri kontrolrapporter i træk havde den indiske restaurant Namaste i Skomagergade i Roskilde mulighed for at få en elitesmiley, da Fødevarestyrelsen kom forbi onsdag eftermiddag, men sådan skulle det ikke gå. Det fremgår af en usædvanlig lang kontrolrapport, som er blevet offentliggjort efter besøget.

Der var nemlig problemer med den måde, køkkenet nedkøler tilberedte varer på. Da kontrollanten dukkede op, var to store beholdere med kylling under nedkøling, men de tilstedeværende kokke var ikke enige om, hvor længe beholderne havde stået på køkkenbordet, ingen havde tjek på, hvad temperaturen var ved starten af nedkølingen. Kontrollanten målte temperaturen til 35 grader, og først efter påtale fandt kokkene ud af, at det nok var en god idé at sætte kyllingen på køl.

En tredje beholder med store mængder kylling var sat i fryseren, men der var så meget kylling i beholderen, at temperaturen kun var kommet ned på 33 grader.

Måtte ringe til ejeren På køkkenbordet stod også tre store gryder med sovs. Der skulle de stå, indtil temperaturen var nede på 10 grader, hvorefter sovsen skulle i køleskab, mente en af kokkene. Kontrollanten målte sovsens temperatur til 65 grader.

Så blev der ringet til ejeren, der forklarede, at proceduren var, at sovsen bare skulle dampe af i ti minutter, inden sovsen kom på køl. Det fik han også lov til at forklare sine medarbejdere, som derpå omhældte sovsen til såkaldte gastrobakker, dvs. aluminiumkantiner. Gastrobakkerne blev derefter placeret i et kølebord, hvor der imidlertid ikke var plads, så de blev stakket oven på hinanden.

Havde ikke nok kapacitet Da sovsen var blevet hældt om, var den 71 grader, en time senere var temperaturen 55 grader - og samtidig var temperaturen i kølebordet steget til 12 grader. På den baggrund konkluderede kontrollanten, at nedkølingen ikke foregik på en sikker måde, og at køkkenet ikke have kapacitet i køleborde og køleskabe til at nedkøle mad i de mængder, der blev fremstillet. Ligeledes blev det konstateret, at der ikke var styr på egenkontrollen, eftersom de procedurer, der skulle følges, ikke blev det. Begge dele udløste en indskærpelse.

I køkkenet tog man konsekvensen og smed den kylling ud, der ikke blev kølet ned tilstrækkeligt hurtigt, og så ville man varme sovsen igennem og sørge for at holde den varm. Desuden lovede ejeren at gennemgå nedkølingsprocedurerne med sine medarbejdere.

