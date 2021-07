Café Satchmo i Rosenhavestræde i Roskilde har fået en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner fra Fødevarestyrelsen. Foto: Lars Ahn Pedersen

Sur smiley til café: Bevarede ikke det kølige overblik

Roskilde - 19. juli 2021 kl. 05:21 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det er foreløbig slut med at have en kontrolrapport med en glad smiley hængende i vinduet hos Café Satchmo. I stedet skal den udskiftes med en sur smiley, og caféen i Rosenhavestræde i Roskilde har oven i det fået et bødeforlæg på 10.000 kroner efter det seneste besøg fra Fødevarestyrelsens kontrollanter.

Besøget fandt sted den 7. juli og var en opfølgning på et besøg den 1. juni, hvor det ved den lejlighed blev konstateret, at caféen havde problemer med at få kølet fødevarerne ned i tilstrækkelig grad.

Blandt andet var en stor mængde kylling lige sat til afkøling i et i forvejen fyldt køleskab, og kontrollanten vurderede, at det ikke var muligt at køle kyllingen ned til under 10 grader under de forhold. Det blev dog set som en bagatelagtig overtrædelse, da kyllingen let kunne hældes over i mindre beholdere og flyttes til et andet køleskab.

For varm mælk Det var derimod værre, at der blev opbevaret mælk og fløde i en køleenhed under kaffemaskinen, hvor der blev målt en temperatur på 9,3 grader, selv om reglerne siger, at mælkeprodukter højst må opbevares ved fem grader. I selve mælken blev der målt en temperatur på 11,3 grader.

Der var 10 liter mælk og 4,5 liter fløde, og Satchmo valgte at smide det hele ud og købe noget nyt.

Havde ikke lært lektien Besøget i juni fik ikke andre konsekvenser end en mindre glad smiley og to opfølgende kontrolbesøg, som caféen skal betale gebyr for.

Men allerede ved det første af de to kontrolbesøg var den gal igen. Den 7. juli måtte kontrollanten sande, at der fortsat var problemer med at kølet fødevarerne ned.

I caféens kølebord ved sandwichproduktionen blev der målt 11,8 grader, og i de fødevarer, der havde været i kølebordet siden dagen før, viste indstikstermometeret en temperatur på 9,7 grader. Det drejede sig blandt andet om roastbeef, skinke, skiveskåret spegepølse samt kylling, der havde været opvarmet og siden nedkølet. Under besøget nåede termometeret i kølebordet at vise 20 grader.

Kasserede fødevarer Satchmo meddelte, at de gamle fødevarer ville blive kasseret, men de nyindkøbte ville blive vurderet. Caféen oplyste desuden, at temperaturen i kølebordet ikke var blevet målt på dagen, hvilket heller ikke var tilfældet den 1. juni.

Fødevarestyrelsen vejledte derefter caféen om overvågning af opbevaringstemperatur samt kølekapacitet.

