Sundhedsplatform: Pressechef afviser ventetid på skadestuer

Roskilde - 27. november 2017 kl. 10:47 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kun i en nødsituation vil vi begynde at visitere akutte patienter til vores naboregioner, siger Region Sjællands koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen.

Det har ikke været nødvendigt, selv om it-systemet Sundhedsplatformen blev udrullet på samtlige regionens sygehuse natten til lørdag.

En ansat har ellers i facebook-gruppen »Sundhedsplatformen - Nej tak!« nævnt seks-otte timers ventetid på skadestuebehandling i Køge og Roskilde og lukket for akutte patienter i Slagelse søndag.

Men det afviser regionens pressechef Claus Clausen har været tilfældet.

Ifølge Region Sjælland har der i weekenden været vekslende ventetider på skadestuerne, og patienterne er - som det altid er tilfældet - blevet fordelt til sygehusene via akuttelefonen og prioriteret efter behov.

Også fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Sjællands Universitetshospital Køge afviser, at situationen skulle have været så grel.

- Der har været ventetid, men vi har været i »grøn«, dvs. vi har kunnet håndtere de patienter, som kom, siger Susann Carlsen.

Hun er ansat på ortopædkirurgisk afdeling, og her ville man tydeligt have mærket, hvis Akutafdelingen kæmpede for at klare patienterne:

- Hvis der kommer ekstra pres på, kommer patienterne hurtigere til os, siger hun.

Fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Holbæk Sygehus Anette Møller oplyser, at overgangen til Sundhedsplatformen er gået nogenlunde smertefrit. Også fra Sjællands Universitetshospital Roskilde melder sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Michelle Gulbæk Servé, at der ikke har været større udfordringer.

Mandag morgen er der på skadestuerne ingen eller en kort ventetid på op til en-to timer, oplyser Region Sjælland.