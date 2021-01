Formand Morten Gjerskov og hele Sundheds- og Omsorgsudvalget takker de ansatte for deres ekstraordinære indsats under corona-epidemien. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Sundheds- og Omsorgsudvalg: Tak til dygtige medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundheds- og Omsorgsudvalg: Tak til dygtige medarbejdere

Roskilde - 01. januar 2021 kl. 07:04 Kontakt redaktionen

Kæmpestor tak til vores dygtige, dedikerede og omstillingsparate medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet

Nytåret er den tid på året, hvor vi både kan se frem og tilbage. Og heldigvis ser det jo nu, hvor vaccinerne ruller ind over Danmark, ud til, at vi går et lysere 2021 i møde.

På kanten til at forlade et på alle måder begivenhedsrigt og uforudsigeligt år vil vi fra Sundheds- og Omsorgsudvalget gerne takke alle medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet for deres helt enorme indsats i året, der er gået.

I har stået i forreste række igennem både et voldsomt forår og et efterår, hvor corona-smitten igen bankede hårdt på døren. I har været der for vores ældre og svage medborgere, når de havde allermest brug for det.

I har skullet omstille jer til helt nye måder at arbejde på, og I har gjort det uden at kny.

I har udvist meget stor kreativitet i at skabe så god en hverdag som muligt for borgerne trods de mange forskellige - og i perioder hyppigt skiftende - begrænsninger og restriktioner, der er blevet lagt ned over jeres arbejde.

Vi vil gerne anerkende jer for at skabe kvalitet, indhold og oplevelser i hverdagen for beboerne på vores plejecentre og for alle de mange aktiviteter, I har sat i værk for at undgå, at ensomheden blev for stor blandt hjemmehjælpsmodtagerne.

I fortjener også stor ros for ikke mindst i foråret at gå på tværs i organisationen og hjælpe hinanden. Det så vi, da medarbejderne i Sundhedscentret lynhurtigt fik etableret det kommunale hygiejne-rejsehold, da medarbejderne fra den midlertidigt lukkede Seniorhøjskole i stedet arbejdede på plejecentrene for at skabe oplevelser i hverdagen og da helt nye medarbejdere meldte sig til at gøre rent hos modtagerne af praktisk hjælp.

Og her sidst på året, hvor vi alle er godt og grundigt trætte af corona, gør I det sandelig igen!

Når der kommer vacciner til landet, så plejehjems-beboerne kan blive vaccineret mellem jul og nytår, er medarbejderne i Roskilde Kommunes ældre- og sundhedsområde selvfølgelig på pletten og melder klar til opgaven allerede fra 1. juledag.

I har løst en kæmpemæssig opgave i velfærdssamfundets forreste linje. En opgave, ingen havde forudset hverken omfanget eller karakteren af fra årets start. I har vist, at når vi skal, så kan vi - næsten uanset hvad opgaven kræver.

Det er vi mange, der er jer utroligt taknemlige for. Vi ved, at det har været et hårdt år, og vi håber med jer, at 2021 bliver lysere og lettere for os alle.

Vi vil med denne nytårshilsen gerne takke jer for indsatsen i 2020 og ønske jer et rigtig godt nytår!

På vegne af et samlet Sundheds - og Omsorgsudvalg i Roskilde Kommune.

Ved Udvalgsformand Morten Gjerskov