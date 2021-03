Formanden for Roskilde Sundhedsudvalg Morten Gjerskov. (Foto: Jan Partoft)

Sundheds-formanden i Østervang: - Et nyt plejecenter med pårørende

Morten Gjerskov (S) er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget:

I forbindelse med opførelsen af et nyt plejecenter som erstatning for det udslidte og nu tommer Astershjem har han en vision om at skabe en institution, der kan fungere sammen med det øvrige lokalsamfund.