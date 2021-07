Efter Summer Days bebuder Signe Lopdrup, direktør for Roskilde Festival, flere mindre arrangementer fra festivalens side. Der har ikke været tanker om et ekstra arrangement næste sommer for at kompensere alle dem, der ikke kan få billet til hovedfestivalen, men hun afviser det ikke. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Summer Days giver Roskilde Festival appetit på mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Summer Days giver Roskilde Festival appetit på mere

Roskilde - 05. juli 2021 kl. 12:45 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Den lille Summer Days-festival har været en vigtig læring for Roskilde Festival i forhold til, hvor live-mastodonten bevæger sig hen som organisation.

Corona har på alle måder vist, hvor skrøbeligt det er at basere sig på én stor begivenhed.

Det vidste festivalen på forhånd, men der bliver sat skub i at finde nye formater at udkomme i.

- Vi har en ambition om at være mere helårsaktive og udleve vores formål gennem hele året. Der lærer det os at organisere anderledes og tænke i andre koncepter, så det tager vi bestemt med os siger Signe Lopdrup.

Flere begivenheder er også med til at løbe gang i den komplekse festivalorganisation med et stort frivilligt fundament, som på mange måder er blevet udfordret af at ligge mere eller mindre stille.

- Vi kommer da til at være lidt rustne, og derfor er det vigtigt for os, at vi laver nogle aktiviteter i løbet af året, så vi ikke skal lukke dørene op med tre års rust, der lige skal bankes af vores alle sammens gummistøvler. Vi skal finde en måde at være organisation på det næste år, hvor vi også sørger for at komme i topform, siger direktøren.

Corona-aftrykket Hun føler sig ret overbevist om, at Roskilde Festival kommer igen til næste år. Som altid skal den flytte sig i takt med tiden, men der skal tages nogle større skridt end normalt.

For eksempel i forhold til bæredygtighed og affaldshåndtering, som Roskilde Festival har haft meget fokus på, skal man indhente to års udvikling i ét tag. Og så kommer festivalen til at indrette sig på en ændret virkelighed.

- Vi har da en ambition om at få flyttet os mere radikalt, end vi normalt når at gøre fra én festival til en anden. Det samme gælder selvfølgelig, at corona har betydning for, hvordan mennesker er sammen og ønsker at være sammen. Det kan godt være, at ikke alle vil være så tætte, som man var før corona. Det er ikke sådan, at alle skal have mere afstand, men vi skal måske give nogen mulighed for mere afstand og tænke vores festival en smule anderledes, siger Signe Lopdrup.

Den tabte generation En anden nytænkning kan komme på banen for at række en hånd ud til den ungdomsgeneration, som med to års aflysninger og et stort set forhåndsudsolgt 2022 er blevet forhindret i den festivaldebut, mange ser frem til i teenageårene.

- Vi er jo den samlende ungdomsbegivenhed i Danmark, så det er vi selvfølgelig meget bevidste om. Vi kigger både på, om vi kan lave om på nogle billetstrukturer, eller om vi kan invitere nogle særlige målgrupper ind i forhold til frivilligheden, så man kan være med på den måde. Så kigger vi også på, om vi kan indrette os anderledes, så vi får plads til flere. Vi har selv regnet ud ved at kigge i vores billetdata, at det er 30.000 unge, der samlet set ikke har haft mulighed for at debutere på Roskilde Festival, og det vil vi rigtig gerne sikre, at de får mulighed for, siger Signe Lopdrup.

Økonomisk er Roskilde Festival endnu ikke helt i mål med, hvor de står, men direktøren forventer at kunne lave festival for det samme, som de havde for to år siden.

Det er positivt, men det bliver også en svær manøvre, i og med billetindtægterne og budgettet ikke er fulgt med den generelle prisudvikling, og festivalen samtidig skal udvikle sig.

relaterede artikler

Lige som på Roskilde: Forsøgte at hoppe over hegnet på Summer Days 28. juni 2021 kl. 12:20

Stor weekend for Roskilde-band: Hædret af musikanmelderne 28. juni 2021 kl. 09:18