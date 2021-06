Se billedserie Det handler ikke kun at få motion, når 7. klasserne er en dag i skoven med Roskilde Ungdomsskole. Det er samtidig undervisning i, hvordan man gebærder sig i naturen, og så fungerer det som team building. Foto: Kirsten Ellebæk Foto: kirsten@fo2graf1.dk

Succesfulde skovture på cykel har sat gang i skoleeleverne

Roskilde - 20. juni 2021 kl. 10:11 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Da nedlukninger sendte kommunens folkeskoleelever hjem, satte det samtidig en kæp i hjulet for de fleste aktiviteter hos Roskilde Ungdomsskole. Her var der dog stadig et ønske om at hjælpe børnene med at komme ud og få rørt sig. Fra påske arrangerede ungdomsskolen derfor, at alle 7. klasser i Roskilde - og enkelte 8. klasser - på skift kunne komme ud i Boserup Skov og få en dag på mountainbike på ruterne i skoven.

- Det er jo en megafed idrætsdag for eleverne. Og så kan vi også komme ind med den faglige vinkel, for de tilegner sig utrolig meget viden om, hvordan man kan gebærde sig i naturen, siger Asmus Howardsen, der er instruktør hos Roskilde Ungdomsskole.

Nedlukningerne er ved at være historie, og sommerfrerien står for døren, så friluftstilbuddet nærmer sig sin afslutning, men har undervejs haft i omegnen af 35 klasser ude at køre mountainbike, og næsten alle skoler i kommunen har været repræsenteret og taget del i samarbejdet.

Turene har haft start klokken 9, og på dagen har eleverne kunnet låne mountainbikes og hjelme fra ungdomsskolen, mens det også har været muligt at tage ruterne på egen cykel, hvis man havde lyst til det. Blandingen af motion med teambuilding og natur har høstet positive tilbagemeldinger fra elever, lærere og ledelse, så selvom det egentlig ikke var tanken, at tilbuddet skulle fortsætte efter sommerferien, ser det ud til, at det i hvert fald får et år mere.

- Vi er der, hvor vi planlægger det, siger Lasse Holten Preisler, leder på Roskilde Ungdomsskole.

På længere sigt kan det også være, at mountainbikedagene får lov at leve videre. Roskilde Ungdomsskole ser meget positivt på den mulighed.

- Hvis vi kunne fortsætte, ville det være fantastisk, lyder det fra Asmus Howardsen.