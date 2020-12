Se billedserie Frederik Oxdal fra Roskilde Gymnasium, Sofie Maj Timmermann fra Himmelev Gymnasium og studievejleder Søren Ellehammer var med i studiet til den virtuelle uddannelsesmesse.

Send til din ven. X Artiklen: Succes med virtuel uddannelsesmesse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Succes med virtuel uddannelsesmesse

Roskilde - 05. december 2020 kl. 06:32 Kontakt redaktionen

Unge og deres forældre kan godt finde ud af at gå på uddannelsesmesse på nettet, det blev bevist, da Uddannelsesvejledningen i Roskilde og Lejre kommune holdt en virtuel uddannelsesmesse. Her kom der 4.345 besøgende på hjemmesiden.'

Messen var bygget op omkring en fælles hjemmeside, hvorfra deltagerne kunne vælge et eller flere uddannelsesoplæg. Efter de forskellige oplæg kunne deltagerne via en chat stille spørgsmål til vejledere og elever om uddannelsen, hvilket mange gjorde. Der var generelt stor spørgelyst og generel nysgerrighed på uddannelserne.

Forældre, der deltog på messen, fortæller, at det var et arrangement der gav de unge et indtryk af de forskellige studier herunder lektier, studierejser og hvilke retninger, som kan vælges.

Med i studiet I livestudiet på Roskilde Katedralskole sad studievejleder Søren Ellehammer sammen med to elever fra henholdsvis Himmelev Gymnasium og Roskilde Gymnasium. Sammen afprøvede de den nye måde at fortælle om stx på:

- Det gav god energi at sidde i studiet og vide, at så mange så med hjemme fra sofaerne.

- Vi vil selvfølgelig altid helst tale med kommende elever og deres forældre ansigt til ansigt, men i disse coronatider får vi afprøvet mange alternative formater, som også har sine styrker. Det lykkedes for eksempel at få rigtig mange til at stille spørgsmål i chatten, som vi så kunne besvare i studiet eller skriftligt.

Lever på nettet Generelt blev Fokus på Uddannelse af både oplægsholdere, forældre og elever oplevet som et fint alternativ til den fysiske messe og som et godt afsæt for de videre overvejelser med uddannelsesvalget. Modsat den fysiske messe, som bliver pakket ned, så lever www.fokuspåuddannelse.dk videre. Her kan forældre og elever fortsat kigge forbi og få et overblik over de lokale uddannelsesmuligheder, finde links og læse mere information.

Særligt to elever gik fra messen med et konkret produkt. De vandt nemlig i Uddannelsesvejledningens konkurrence to biografbilletter. Det er Rasmus fra 9F på Osted Friskole og Tilde Dam Johansen, 8.D på Skt. Josef Skole, som kan glæde sig til en tur i biografen.

Grundet Covid-19 deltog Roskilde Handelsskole desværre ikke på Fokus på Uddannelse. De var savnet blandt deltagerne, som i stedet virtuelt kan møde Roskilde Handelsskole til skolens eget åbent hus. Det holdes 21. januar. Information om arrangementet findes på www.rhs.dk.