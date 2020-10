Artiklen: Styrkeløftere øver sig på biler for at løfte græskar i Tivoli

Styrkeløftere øver sig på biler for at løfte græskar i Tivoli

Det kræver ikke bare sin mand, men 10 mænd at løfte ét græskar op på vægten, når Tivoli skal kåre vinderen af DM i Kæmpegræskar på lørdag. Hvert efterår stiller danske græskaravlere op med deres allerstørste græskar, og Tivoli uddeler præmier til de tre, der vejer mest. For andet år i træk er Roskilde Atlet Klub blevet inviteret til at flytte de enorme græskar op på vægten og ned i gen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her