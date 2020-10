Roskilde Atlet Klub havde 10 styrkeløftere med i Tivoli, hvor de hjalp til under DM i Kæmpegræskar. Vinderen vejede 970,4 kilo, hvilket er både ny dansk og nordisk rekord. Foto: Christoffer Anias Sandager

Artiklen: Styrkeløftere løftede rekordgræskar: Vinder vejede næsten et ton

Styrkeløftere løftede rekordgræskar: Vinder vejede næsten et ton

Styrkeløfterne fra Roskilde Atlet Klub kom i den grad på arbejde, da de lørdag var med til DM i Kæmpegræskar i Tivoli i København, hvor de havde til opgave at løfte de store græskar op på vægten.

For andet år i træk var det Jens Peder Skønager fra Ribe, som løb med sejren, mens det var 13. gang, der blev holdt DM i Kæmpegræskar, og anden gang at Roskilde Atlet Klub var med.

De 10 styrkeløftere havde på forhånd forberedt sig på, at der kunne blive sat rekorder, og havde blandt andet øvet sig ved at bære en VW Lupo, der vejer 800-900 kilo. Der var otte græskar med til DM, og de resterende vejede mellem 52,8 og 520,6 kilo. Halvdelen af feltet lå over 400 kilo.