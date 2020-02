Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer fortsat, at der ikke er sket smittespredning på Hedegårdenes Skole i Roskilde, hvor den smittede danskers børn går. Foto: Lars Ahn Pedersen

Styrelse vurderer: Stadig ingen smittefare på skole

Roskilde - 28. februar 2020 kl. 16:40 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag eftermiddag meddelt, at den fastholder vurderingen af, at der ikke er sket smittespredning af coronavirus på Hedegårdenes Skole i Roskilde. Vurderingen sker på baggrund af yderligere test.

Hedegårdenes Skole er kommet i søgelyset, fordi den coronavirus-smittede dansker Jakob Tage Ramlyngs to børn går på skolen.

Han blev torsdag konstateret smittet med COVID-19 efter at have været på skiferie i Norditalien med sin familie, som nu skal være i isolation i hjemmet i Roskilde i to uger.

Roskilde Kommune oplyser, at den fortsat er i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at forebygge spredning af smitten. Roskilde Kommunes beredskab arbejder fortsat aktivt med at sikre koordinering af arbejdet.

- Vi tager selvfølgelig situationen alvorligt og følger udviklingen tæt. Jeg vil først og fremmest opfordre alle til at bevare roen og overholde de almindelige hygiejneregler, lyder det fra borgmester Tomas Breddam (S).

- Hvis der opstår en situation, hvor man er i tvivl om smitte, er det rigtig vigtigt, at man kontakter læge, inden man handler, understreger borgmesteren.

