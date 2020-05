Forureningen af Gadstrup Mose, som formentlig har stået på siden 1960?erne, har Miljøstyrelsen nu givet stemplet »af underordnet betydning«, og dermed er sagen om forureningen afsluttet. Foto: Henning Høst Olsen

Styrelse: Forurening af mose havde »underordnet betydning«

Roskilde - 31. maj 2020 kl. 12:38 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fiskedøden i Gastrup Mose får ingen konsekvenser for forsyningsselskabet Fors, som har haft flere overløb af urenset spildevand til mosen end den tilladelse, de har.

Fors, som driver områdets renseanlæg, måtte have halvanden overløb af urenset spildevand til mosen om året. Ifølge Fors' egne registreringer - som de selv mener er fejlbehæftede - så var der 16 overløb i 2018.

Sidste sommer blev der så konstateret fiskedød i mosen, og Roskilde Kommune vurderede, at det var de hyppige overløbshændelser fra Gadstrup Renseanlæg, der er årsag til forureningen af Gadstrup Mose, herunder den opståede fiskedød.

Fors har forklaret det høje fosfor-niveau i mosen med, at der har fundet overløb sted siden anlæggets etablering i 1960'erne.

Miljøstyrelsens afgørelse Det er Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed på forureninger fra renseanlæg, og den har nu haft tid til at se på sagen, efter at kommunen anmeldte den. I miljøbeskyttelsesloven fremgår det, at at tilsynsmyndigheden, Miljøstyrelsen, skal sørge for, at et ulovligt forhold bliver lovliggjort, »medmindre forholdet har underordnet betydning«.

Miljøstyrelsen har nu fundet frem til, at udledningerne, som har kvalt liv i mosen, er præcis dette, dvs. forhold med underordnet betydning.

Styrelsen har meddelt Roskilde Kommune, »at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for udstedelse af påbud om genopretning.«

Miljøstyrelsen har således ikke i sinde at pålægge Fors at genoprette miljøet i mosen, men har dog allerede bedt for om en intensivering af overvågningen af udledningen fra anlægget og forbedringer af den mekaniske rensning på anlægget. Dette er allerede sket sidste år.

Miljøstyrelsen begrunder sin beslutning med, at det lader til, at Fors har fået styr på overløbshændelserne, idet forsyningsselskabet har oplyst, at der ikke har været overløb siden den 22. august sidste år.

Kunne skride ind Kommunen kunne med det svar in mente have brugt miljøskadeloven til at tvinge en genopretning igennem, men kommunen har valgt at undlade dette.

Det begrunder kommunen med, at Gadstrup Mose ikke er et målsat vandområde jævnført gældende vandområdeplaner, dels at en eventuel miljøskade over for sortternen, områdets eneste habitatart, ikke er relevant, idet Miljøstyrelsen, ved den seneste revision af de danske fuglebeskyttelsesområder, har fjernet sortternen som udpegningsart for Gadstrup Mose.

Med til sagen hører også, at Fors på længere sigt ønsker at lukke renseanlægget i Gadstrup og i stedet pumpe områdets spildevand til Viby, hvor det er planen at bygge et større og mere moderne renseanlæg.

Politikerne i klima- og miljøudvalget orienteres om sagen på deres møde på tirsdag den 2. juni.

