Stuur stuur nummer

Borgmester Tomas Breddam har åbenbart også evner som cirkusartist. I hvert fald var det en smal sag for ham at få en tallerken op at snurre på en lang pind. Foto: Allan Nørregaard

Kegler og bolde til at jonglere med, et smalt bræt til at gå på line på, ethjulede cykler og skæve stiger til at balancere på - og masser af børn, der er ivrige efter at blive dygtige til at bruge det hele.

Det er billedet af klubben i Dåstrup i denne uge. I lighed med alle andre klubber har den skruet op for aktivitetsniveauet i denne sommer som følge af hele coronasituationen. Når kun et fåtal rejser udenlands på ferie, er der brug for ekstra tilbud på hjemlig grund, og det blev en mulighed med en ekstra pose penge, som staten er afsender af. Men pengene kom først få hverdage, før sommerferien begyndte, så der måtte handles ekstremt hurtigt for at stable et program med aktiviteter på benene.