Stukket ned i Gabon: Naturfotograf i bedring

Parret står bag det store naturbevarelsesprojekt Wild, hvor de på fem år fotodokumenterer verdens sidste vilde natur på alle syv kontinenter på mere end 25 ekspeditioner. Under mottoet »What You Love - You Will Protect«, er målet med deres positive og smukke billeder, at de via kærlighed til naturen kan beskytte verdens sidste vilde steder og dyreliv. Som afslutning på projektet Wild udgiver de deres store Wild bog som del af et koncept hvor også globale opinionsdannere inddrages.

- Det er klart, at vores fokus lige nu er på at få Uri godt igennem genoptræningsforløbet. Forhåbentligt er dette blot et afbræk i vores arbejde med projektet, som vi begge brænder for. I det hele taget har det været vidunderligt og rørende at mærke den store opbakning, vi har fået, ikke kun fra det nære netværk herhjemme, men også fra den store verden, vi har bevæget os rundt i gennem mange år. Det er et tegn på, at Uris og mit arbejde er vigtigt, ikke kun for os, men også for mange andre mennesker. Jeg er sikker på, at vi kommer ud på den anden side af dette, og kan fortsætte vores livs drøm, siger Helle Olsen, som selv er blevet opereret i hånden efter afværgelæsioner i forbindelse med overfaldet.