Se billedserie Simone Natasja Mosegaard Hansen er én af de første, der både bliver studenter og sosu-assistenter fra ZBC i Roskilde.

Send til din ven. X Artiklen: Studenter med et omsorgsgen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studenter med et omsorgsgen

Roskilde - 27. februar 2021 kl. 19:38 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

- Der er afveksling i uddannelsen og ikke bare årevis med skole. Og det man lærer på skolen, kommer man rent faktisk ud og bruger i praktikkerne, så man også kan se en mening med det, fortæller 23-årige Mikkel Lundgaard Malm, der sammen med sine 15 klassekammerater nu kommer ud med social- og sundhedsuddannelsen med EUX.

Uddannelsen på ZBC Roskilde tager godt 4 år, og er en vekseluddannelse, hvor eleverne på skift er på skolen og ude i praktikker i plejen og sundhedsvæsenet.

Mikkel Lundgaard Malm har en drøm om at uddanne sig til fysioterapeut, og efter 10. klasse var det derfor en oplagt mulighed for ham at vælge kombinationen af det praktiske og det teoretiske.

Praktikken trækker - Efter ti år i folkeskolen, så var det ikke lige det almindelige gymnasium, der trak allermest. Så dette var et godt alternativ med aktiv praktik kombineret med en gymnasial uddannelse, siger den kommende student, der nu vil tage et sabbatår med at gøre sig erfaringer som sosu-assistent.

- Der er alle muligheder, og de mangler hænder mange steder. Jeg satser på at finde arbejde på Roskilde Sygehus, siger han.

Løn under uddannelse Klassekammeraten Simone Natasja Mosegaard Hansen kan også se frem til at få huen på efter endt uddannelse på Maglegårdsvej. Den 20-årige har både nydt fagligheden og variationen i uddannelsen, og så har det kun været et plus, at man faktisk får elevløn under uddannelsen efter endt grundforløb.

- Det er en lækker fordel, at man får en ret hæderlig indkomst. Og så er det bare rart, at der kommer løn ind for det arbejde, man yder i praktikken, siger hun.

Den bedste assistent Hun startede på kombinationsuddannelsen ud fra en vished om at skulle arbejde inden for ældre og sundhed, og hun har fundet stor inspiration under de mange praktikker over de sidste 4,5 år.

- Vi møder jo alle de andre faggrupper ude i praktikkerne, så man bliver inspireret til mange forskellige veje, man kan gå. Jeg har tænkt over ergoterapeut, men er også glad for det kliniske, fortæller den 20-årige, der dog vil starte med at prøve sig selv af som sosu-assistent, inden hun læser videre.

- Jeg skal ud og få erfaring, prøve ting af og finde ud af, hvor jeg kan være en så god assistent som overhovedet muligt, siger hun.