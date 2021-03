Sådan ser Stryhns Gruppens nye logo ud.

Kendt brand skifter navn

Roskilde - 25. marts 2021 kl. 09:12 Kontakt redaktionen

Stryhns A/S, der har hovedsæde i Roskilde, skifter den 25. marts navn til Stryhns Gruppen A/S og får samtidig nyt logo og visuel identitet, der afspejler, at den danske virksomhed i dag er andet og mere end den leverpostejsvirksomhed, som Henry Stryhns grundlagde for 80 år siden.

- Vores nye navn og logo afspejler, at vi er meget mere end leverpostej. Dertil er det en identitet, der favner alle vores fabrikker, mærker og medarbejdere - og viser, at vi i dag er en gruppe af ildsjæle, som alle repræsenterer en række stærke mærkevarer og sammen arbejder hårdt på at få dem ud på middagsbordene, siger administrerende direktør i Stryhns Gruppen Kristian Kornerup Jensen i en pressemeddelelse.

Stryhns Gruppens nye logo bygger på både tradition og fornyelse, for med den nye visuelle identitet går den velkendte Stryhn's viking i front for den samlede virksomhed. Netop vikingen er noget forbrugerne genkender og værdsætter, og han er en vigtig del af virksomhedens historie og DNA. Derfor står vikingen nu i front for hele gruppen - dog ikke alene.

Derfor er vikingen i det nye logo flankeret af to andre vikinger bevæbnet med henholdsvis kniv og ske, der understreger, at Stryhns Gruppen er i markedet for fødevarer, og er klar på togt og erobring af nye markeder, der styrker det samlede brand.

. Gennem strategiske opkøb er vi blevet familie for en lang række familievirksomheder, som vi har drevet videre med stor respekt for historien. Tiden har vist, at vi er stærkere sammen end hver for sig. Det er vi stolte af, og det skal selvfølgelig også komme til udtryk i vores navn og visuelle identitet, at vi er en gruppe fremfor en enmandshær, siger Kristian Kornerup Jensen.

Stryhns Gruppen producerer og markedsfører mærkerne Stryhn's leverpostej, Jensens Køkken, Graasten salater og K-Salat, remoulader og dressinger samt Langelænder pølser, og har siden 2008 været en del af den familieejede norske fødevarekoncern Agra. I slutningen af 2020 rundede virksomheden for første gang en årlig omsætning på mere end en milliard danske kroner.

