Stryhns-omsætning nærmer sig en milliard kroner

Stryhns A/S kan meget vel runde en årsomsætning på en milliard kroner allerede i år. Virksomheden har fremlagt sit regnskab for 2018, og det viser, at omsætningen voksede markant til 924 millioner kroner mod 695 millioner kroner året før. I forhold til 2017 er det en stigning på 33 procent og 62 procent set over en femårig periode, i hvilken bruttoomsætningen er steget hele 74 procent. 2018-overskuddet blev på 35,4 millioner kroner, hvilket er en anelse højere end i 2017. Den voksende omsætning skal ses i lyset af fire opkøb over de seneste fem år, heriblandt købet af K-Salat i 2017, hvilket har været stærkt medvirkende til den kraftigt øgede omsætning i 2018.

- At vi er lykkedes med at nå vores ambition, skyldes primært, at vi har formået at integrere opkøbene med vores eksisterende forretning. Det har givet os et unikt fundament for videreudvikling af vores kategorier i tæt samarbejde med vores kunder, der har taget rigtigt godt imod, at vi nu kan arbejde med et bredere og mere spændende sortiment. Opkøbene har også skabt en række nye arbejdspladser, givet mulighed for at bygge flere kompetencer og blive endnu mere avanceret i alle dele af virksomheden. Det betyder også flere udviklingsmuligheder for vores mange dygtige medarbejdere, der hver dag bidrager med at udvikle en succesrig virksomhed og en spændende arbejdsplads til stor glæde for os alle, siger Kristian Kornerup Jensen.