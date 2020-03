Stryhns arbejder for at sikre fødevareforsyningen

- Vi har to primære fokusområder. For det første er vores rolle at sikre fødevareproduktionen i Danmark, for det er vigtigt, at der fortsat er fødevarer på hylderne. Så vi gør alt for at afskærme produktionen og sikre, at vi kan få råvarer ind og producere med lavest mulig risiko. Coronavirus smitter heldigvis ikke gennem fødevarer, men det er et spørgsmål om, at medarbejderne ikke bliver syge, så vi kan fortsætte produktionen. Det andet hensyn er selvfølgelig at skabe størst mulig sikkerhed for den enkelte. Så vi har bedt alle, der kan arbejde hjemmefra om at arbejde hjemmefra, og vi har bedt alle om at tage størst muligt ansvar for at undgå smitte både i arbejdstiden og privat, siger Kristian Kornerup Jensen, administrerende direktør for Stryhns.