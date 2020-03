Strengere krav til Solum - men ingen lukket hal

Det er næppe gået roskildensernes næser forbi, at virksomheden har lugtproblemer, og med de nye krav skulle lugtgenerne gerne blive mindre, men spørgsmålet er, om det er nok. Roskilde Kommune har nemlig haft Rambøll på som ekstern rådgiver, og sidstnævnte slår fast, at hvis lugten fra anlægget skal ned på Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, så vil det kræve et fuldstændigt lukket anlæg - en hal - for alle virksomhedens aktiviteter, samt luftrensning i et biofilter eller lignende.