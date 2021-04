Der skulle have været streetfood-festival på Musicon den 6.-9. maj, men arrangementet hænger i en tynd tråd. Streetfood-festivalen har også booket hal 9 på Musicon til september, hvor der er både design- og tøj-marked og ølfestival i bydelen. Foto: Lars Kimer

Streetfood-festival steger lidt endnu: Klar til efteråret

Roskilde - 13. april 2021 kl. 06:42 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Fra den 6. til den 9. maj er der planlagt streetfood-festival på Musicon, men arrangementet må formentlig vente med at tænde for gryderne - igen.

Det vil i så fald være anden gang, festivalen aflyses/udskydes. I september sidste år skulle festivalen for første gang have været holdt i Roskilde. Det spændte corona ben for, og det samme bliver nok også tilfældet denne gang.

- Vi overvejer en aflysning, men vi er ikke kommet frem til en endelig afklaring endnu, siger Kristian Andersen fra Mad og Marked, som står bag festivalen.

Allerede inden weekenden den 6.-9. maj begyndte at se problematisk ud for en større begivenhed, havde Mad og Marked booket Musicons Hal 9 til en tilsvarende begivenhed den 9.-12 september i år.

- Vi håber meget på, at det bliver der, vi endelig kan holde streetfood-festival i Roskilde, siger Kristian Andersen.

Festivalen består af 15-16 forskellige typer mad serveret fra foodtrucks fra hele landet. De kommer til at stå i hal 9, hvor der også vil være et tøjmarked og et designmarked, og om lørdagen vil der på samme tid i hal 7 være ølfestival.

- Det tegner til at blive en virkelig spændende weekend på Musicon, som i forvejen har en stribe rigtig spændende mad- og drikkevaretilbud på Containerstriben, siger Kristian Andersen.

Streetfood-festivalen holdes over året i 13-14 forskellige danske byer og udspringer fra et originalt koncept, som for år tilbage begyndte i Kødbyen i København.