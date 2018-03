Se billedserie Jakob Næsager og Bertil Schmidt tiolhører den unge generation, der har holdt sit indtog i Roskilde Strandjagtforening. Foto: Anders Ole Olsen

Strandjagten har fået ram på de unge

Roskilde - 27. marts 2018 kl. 14:06 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man har en forestilling om, at en strandjæger er en gammel knark, der har dyrket sin passion gennem et langt liv, vil det ofte blive bekræftet, hvis man efterprøver den i virkeligheden. Bare ikke i Roskilde. Her ser det faktisk fuldstændig anderledes ud.

På sin generalforsamling tidligere på måneden satte Roskilde Strandjagtforening nemlig en tyk streg under, at den har oplevet et bemærkelsesværdigt generationsskifte, der blandt andet gav sig udslag i, at gennemsnitsalderen i bestyrelsen er blevet halveret!

- Vi står med en af de yngste bestyrelser i alle foreninger under Dansk Jægerforbund - hvis ikke dén yngste, siger foreningens formand Michael Donstrup. Han er selv 53 år. For ikke så farlig længe siden var han en af de yngre. Nu må han affinde sig med at være en af de gamle - og det har han det aldeles udmærket med.

Både sidste år og forrige år fik Strandjagtforeningen, der kan fejre 75 års jubilæum næste år, 10 nye medlemmer, og sammen med støtteforeningen, som er for personer, der ikke har jagttegn, er den samlede medlemsskare nu over 100. Og det skyldes i høj grad tilgangen fra de unge.

- Generelt er det blevet mere populært at gå på jagt. Da jeg var ung, kunne man jo ikke sige, man gik på jagt, uden at man blev betragtet som lystmorder Sådan er det ikke længere, og det er nok også en effekt af »Nak og æd.« De skyder nogle dyr, ja, men de æder det bagefter. Derfor er det blevet mere accepteret at gå på jagt, siger Michael Donstrup.

