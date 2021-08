Strand lukket af tarmbakterier fredag - nu kan du bare hoppe i

Fredag sendte Roskilde Kommune en anbefaling ud om ikke at bade ved Grundejerforeningen Strandbys badebro i Jyllinge Nordmark grundet bakterier i vandet. En ny prøve, som der er kommet svar på her mandag morgen, viser, at vandet igen er okay at bade i. Billedet her er fra en anden strand. Foto: Jens Willemoes