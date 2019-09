I forbindelse med folketingsvalget i juni fik nogle vælgere i Roskilde Kommune muligvis forkerte oplysninger af de valgtilforordnede. Det har fået kommunen til at stramme op, så brevstemmer fremover skal håndteres af færre og bedre underviste medarbejdere. Foto: Steen Østbjerg

Strammer op for at undgå ny valgfadæse

Roskilde - 06. september 2019 kl. 17:11 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fadæsen, hvor vælgere i Roskilde fik upræcis eller fejlagtige oplysninger om mulighederne for at stemme personligt før selve valgdagen, kommer sandsynligvis ikke til at gentage sig.

Læs også: Kommunen skriver ud til 3800 vælgere

I hvert fald har Roskilde Kommune taget ved lære og taget initiativer, som betyder, at man næsten gang vil gøre tingene på en anden måde, end man gjorde ved folketingsvalget i juni.

Miseren ved dette års folketingsvalg opstod, da både kandidater og kommunen begyndte at få henvendelser fra vælgere eller pårørende til vælgere, som havde brevstemt, og som gerne ville have stemt personligt, men som tilsyneladende havde fået at vide, at det ikke kunne lade sig gøre.

Hvorvidt informationen til vælgerne havde været korrekt eller ej, er usikkert, men tvivlen fik kommunen til at skrive ud til 4200 vælgere, som allerede har brevstemt. De blev informeret om, at de havde muligheden for at stemme igen, hvis de ønskede det. En ny stemme ville således annullere den, der tidligere var afgivet.

Næste gang, der skal stemmes, bliver der forhåbentlig bedre styr på tingene.

Efter at have evalueret valget har kommunens forvaltning iværksat en række initiativer, der fremover skal forhindre, at denne fejl opstår igen.

Kommunen har således opgraderet og præciseret det undervisningsmateriale, som kommunen har sendt til alle, der skal modtage brevstemmer, og det er blevet obligatorisk at gennemgå et læringsforløb.

Samtidig er det blevet besluttet, at modtagelsen af brevstemmer skal samles på færre medarbejdere, hvilket også skulle være med til at minimere risikoen for, at der bliver begået fejl.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde.

