Straksdom og udvisning til udenlansk bilist med vanvidspromille

En 32-årig mand fra Ukraine var slet ikke i en tilstand til at køre bil tirsdag, da han blev stoppet af politiet. Ved et grundlovsforhør i går blev manden ved Retten i Roskilde idømt en straksdom for spirituskørsel med en vanvidspromille på 2,47 - i en lånt personbil.