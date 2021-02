Se billedserie Efter Henrik Stougaards beslutning om ikke at genopstille ved efterårets kommunevalg stopper venstrefløjens historiske leder i Roskilde Byråd nu allerede til 1. marts.

Stougaard stopper straks i byrådet

Roskilde - 11. februar 2021 kl. 12:22 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Den historiske leder af venstrefløjen i Roskilde Henrik Stougaard, der for en uge siden meddelte, at han ikke genopstiller for Enhedslisten ved efterårets kommunevalg, udtræder nu af byrådet allerede med vikrning fra 1. marts.

Den nu 69-årige Stougaard vil i stedet koncentrere sig om flere opgaver i sit civile job hos Danmarks Lejerforening, hvor han har lyst til at tage fat på flere nye opgaver.

- Nu har jeg mulighed for at lave noget af det, som jeg længe har haft lyst til, men ikke haft nok tid til, forklarer hen.

- Derfor kan jeg lige så godt træde ud af byrådet med det samme, så andre fra Enhedslisten kan nå at komme godt ind i arbejdet allerede op til kommunevalget i november. Det vil både være en fordel for mig og for partiet, forklarer han.

Henrik Stougaard blev første gang valgt til Roskilde Byråd helt tilbage i 1984 og var leder for SF i partiets storhedstid, hvor det var et af de største i kommunen.

Men da Villy Søvndal blev SF-leder, og partiet kom i regering sammen med S-R, syntes han, det kom for langt til højre. Derfor gik han ud og kom senere over til Enhedslisten, som han i den seneste periode har repræsenteret i det centrale økonomiudvalg.

Enhedslistens andet medlem af Roskilde Byråd Susanne Susanne Lysholm genopstiller heller ikke ved valget til november.

Derfor bliver det nu første-suppleant Anna Bondo, der var partiets største stemmesluger ved det sidste valg, som sandsynligvis skal stå i spidsen for Enhedslistens indsats i Roskilde Byråd.

En oplagt mulighed for at give hende kvalificeret opbakning er den tidligere formand for byrådets Klima og Miljøudvalg, Jonas Paludan, der på denne post udførte et arbejde, som alle respekterede. Han ønsker dog ikke at være spidskandidat, fordi han skal passe et job som gymnasielærer og har flere mindre børn.

Derudover har Enhedslisten også en række andre folk, som kan være kvalificerede kandidater.

