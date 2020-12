Padelcenteret skal bygges ud mod Køgevej, hvor der i dag ligger et hus, som kan kendes på sit særprægede spir. Illustration: Roskilde Kommune

Stort padelcenter med seks baner på vej

En ny lokalplan skal gøre det muligt at bygge et ny padelcenter med seks baner på Rønøs Allé i Roskilde. Det giver en ny lokalplan mulighed for, hvis den bliver vedtaget efter en høring.