Foto: Lars Kimer

Stort og kompliceret brud på drikkevandsledning driller Fors

Roskilde - 23. maj 2019 kl. 15:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fors har fået sig en udfordring for siden i tirsdags har selskabet haft viden om, at der er et brud på en drikkevandsledning et sted i Roskilde. Fors har fået lokaliseret brudet til strækningen hvor Holbækvej bliver til Hyrdehøj cirka ud for Katedralskolen.

-Vi taler en ledning på 50 centimeter i diameter. Det er pakningen mellem to rør, som er revnet, fortæller drikkevandsspecialist i Fors Henriette Jakobsen.

Fors fandt frem til brudet fordi der var en lygtepæl på stedet som begyndte at hælde voldsomt - formentlig fordi det materiale den før stod fast i ikke længere var videre fast.

Henriette Jakobsen kalder både brudet for stort og kompliceret.

- Det er fx endnu ikke lykkedes os at finde frem til alle de ventiler vi skal have lukket for på ledningsnettet for at stoppe tilstrømningen af vand til stedet med brudet. I den del af byen er ledningsnettet af lidt ældre dato og de informationer om ventiler vi har, har vist sig ikke at være 100 procent korrekte, siger hun.

For at holde vandtrykket i Roskilde så leverer Hofor vand ind til Roskilde via en nød-ledning i Trekroner og Fors levere også selv enstra vand ind på nettet.

- Lige nu er der ingen kunder der ikke har vand. Det kan dog forekomme at kunderne vil opleve varierende lavere vandtryk på forskellige tidspunkter, tykpisk i spidsbelastningsperioderne, siger Henriette Jakobsen.

Hvornår hullet bliver lukket er p.t. ikke til at give et klart svar på.

- Vi skal have fundet alle de ventiler vi skal have lukket for at stoppe vandtilførslen til stedet, så skal stedet tørre ud inden vi kan grave.

På et tidspunkt vil en del af kunderne i Roskilde via sms få besked om, at der kommer en periode, hvor de ikke vil have noget vand. Hvornår det bliver er ikke til at sige.

- Det sker når vi går i gang med at reparere røret. Men inden da skulle alle berørte kunder gerne have fået besked, siger Henriette Jakobsen.