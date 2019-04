Send til din ven. X Artiklen: Stort million-underskud i FC Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde - 11. april 2019 kl. 10:33 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under FC Roskildes hårde kamp for at overleve gennem marts måned kom det frem, at klubben i lang tid havde kørt med et under skud på en halv millioner om måneden.

Det tal var helt korrekt, viser det regnskab, der blev forelagt generalforsamlingen d. 30 marts. Helt præcis kom FC Roskilde A/S ud med et underskud på 6,3 millioner kroner for 2018 mod et noget mindre minus i 2017 på 1,7 mio. kr. På to år har selskabet altså tabt otte mio. kr.

Pengene er fosset ud af kassen i en størrelsesorden på 525.000 kr. om måneden, og i regnskabet er det ikke svært at se, hvor det gør ondt: På lønningerne til spillere og ansatte samt lavere omsætning.

I 2017 beløb lønningerne sig til ni mio. kr. I 2018 var den post steget til 10,5 millioner, og de samlede personaleomkostninger rundede sidste år 13,6 mio. kr. ud af en omsætning på 13,2 mio. kr. Omsætningen var i 2017 på 15,7 mio. kr. Personaleomkostningerne var i 2017 på 12,5 mio. kr.

Af regnskabet fremgår det, at selskabet har en samlet gæld på 8,2 mio. kr.. Ligeledes fremgår det af noterne, at selskabet har påtaget sig transferforpligtelser på nu 8,9 mio. kr. mod 7,2 i 2017.

Den udskudte skat på 799.000 kr. er nedskrevet til nul, hvilket også rammer bundlinen negativt.

Ildrøde tal hele vejen rundt, og revisor gør da også opmærksom på FC Roskildes problemer i beretningen i årsrapporten under overskriften »Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drit«":

»Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har haft et tab på tkr. 6.340 kr. i regnskabsåret, der sluttede 31. december 2018, og at selskabets forpligtelser pr. denne dato overstiger selskabets aktiver med tkr. 6.283. Disse forhold (...) indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.

FC Roskilde blev også i 2018 holdt ovenvande af ejer Bo Tue Knudsen, der smed fem millioner kroner i selskabet. 3,9 mio. kr. i ansvarlig lånekapital samt 1,3 mio. kr. »i likviditet enten som lån eller kapitalindskud«.

Efter årsskiftet har Bo Tue lagt yderligere penge i kassen, og i marts blev klubben så reddet fra konkurs af en række investorer og sponsorer fra Roskilde. Det skete i sidste øjeblik fredag den 29. marts.

I dag er Bo Tue Knudsen ikke en del af FC Roskilde længere. Carsten Salomonsson er ny hovedaktionær og formelt set også bestyrelsesformand.