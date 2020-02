Stort konsulenthus ansætter ny salgschef

Michael Dupont Fischer fra Tjæreby er netop tiltrådt som salgschef hos Azets, der et af Danmarks største konsulenthuse inden for regnskab, løn og HR. Han skal stå i spidsen for et nationalt salgsteam, der på tværs af afdelingerne i Herlev, Roskilde, Odense, Fredericia og Aarhus arbejder med salg af virksomhedens løsninger inden for regnskab, løn og HR.