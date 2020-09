Torsdag aften blev der holdt møde om en måske kommende skaterpark ved Jyllingehallerne. Fremmødet var stort til det udendørs møde, og nu skal en arbejdsgruppe se nærmere på udformning, placering og pris. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Stort fremmøde til første møde om skaterpark

Roskilde - 25. september 2020 kl. 16:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Det lader til, at der er stor opbakning til, at Jyllinge skal have sig en skaterpark. Der lader også til at være stor enighed om, at placeringen ved Jyllingehallerne vil være særdeles egnet. Det er konklusionen oven på, at Vagn Petersen torsdag aften havde fået trommet folk sammen til en snak om, hvad en skaterpark skal indeholde.

- Jeg kan ikke få armene ned. Vi var vel til sidst over 50, godt spredt ud på bakkerne lige ved multihallen. Vi holdt simpelthen mødet der, hvor vi håber at kunne placere skaterparken, siger han.

Og man må sige, at byen var bredt repræsenteret ved en stribe forældre med børn og unge, bedstefar og primus motor Vagn Petersen og så hele tre af de lokale folkevalgte, Claus Larsen, daglig leder af Jyllingehallerne og formand for kultur- og idrætsudvalget for S, Evan Lynnerup (V) og Mogens Hallager (K). De to sidstnævnte er også medlemmer af kultur- og idrætsudvalget i Roskilde Kommune.

Arbejdsgruppe nedsat Enden på aftenen blev, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe, hvor blandt andre Vagn Petersen og forfatter- og foredragsholder Simon Ankjærgaard sidder med. Sidstnævnte fik noteret navne på en stribe af de fremmødte, så der kan komme gang i det konkrete arbejde.

- Vi mødes nu i oktober for at få filet projektet til, og så har jeg grønt lys fra kommunen til at gå ud og spørge et par firmaer, hvad de vil tro en skaterpark vil koste, siger Vagn Petersen.

Der blev også diskuteret placering af anlægget, for en enkelt protest har allerede rejst sig mod placering ved hallen.

- Vi har set på Spraglehøj, og i aftes var der ikke den store lyst til, at det skulle derud. Der er ikke etableret lys, hvilket vil gøre det til en noget mere mørk, afsides og måske usikker oplevelse, end hvis det ligger centralt ved hallerne. Det vil også give bedre adgang for de mange unge, som kommer fra Nordmarken, siger Vagn Petersen.

Prisen på et anlæg tør han ikke spå om endnu.

