Den smalle tunnel under jernbanen ved Dalen er en prop i Vibys trafik og bliver en hæmsko for de store udbygningsplaner i den lille stationsby.

Stort flertal i byrådet: Viby skal ud af hullet

Roskilde - 27. maj 2021 kl. 00:12 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Et stort flertal i Roskilde Byråd er indstillet på, at Viby skal hives ud af det 'trafikale hul', som den lille stationsby er havnet i, efter at BaneDanmark i de næste mange år har opgivet at gennemføre en udvidelse af den smalle tunnel ved Dalen.

Ikke mindst når Viby i de kommende år skal rumme en stor del af de nye boliger i kommunen, vil problemerne ved denne 'flaskehals' blive endnu større.

Venstres leder i byrådet Jette Tjørnelund foreslog, at kommunen skal genoverveje forslaget om at lave en omfartsvej med enm ny bro hen over banen ved det nye boligområde Skousbo i den nordlige ende af byen.

Men formanden for Plan- og Teknikudvalget Jens Børting (S) ønskede i stedet, at kommunen bruger ekstra kræfter - og penge - på selv at lave en udvidelse af den nuværende tunnel, der kun har én kørebane, så bilerne skal skiftes til at køre igennem. Hermed kan der også sikres en bedre mulighed for gående og cyklende trafikanter, der vil få alt for langt til en ny bro.

- Vi må prioritere denne investering i Viby, når vi samtidig placerer så mange nye boliger i dette område, sagde han.

Ingen omfartsvej

Hans forslag og argumenter fik tilslutning fra de fleste andre partiers ordførere: Karsten Lorentzen (DF), Anna Bondo (El.), Pierre Kary (K) og Torben Jørgensen (SF).

Den radikale Jeppe Trolle gik endda så langt som at ville gå imod en ny omfartsvej for enhver pris.

- Så får vi bare endnu mere tung trafik gennem Viby, og der er rigeligt i forvejen.

Jette Tjørnelund argumenterede for, at muligheden for en omfartsvej i det mindste burde undersøges, når der skal laves oplæg til forhandlingerne om budget 2022, som skal foregå efter sommerferien.

Sagen endte i en forståelse mellem partierne om, at Plan- og Teknikudvalget nu skal arbejde videre med at få fremskyndet en udvidelse af tunnelen. Det står også klart, at et flertal gerne vil fremskynde denne investering, der er så afgørende for Viby, selv om andre anlægs-arbejder i kommunen så kan komme til at vente.

