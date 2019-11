Museumsinspektør og arkæolog Jesper Langkilde fra Romu er så godt som sikker på, at det er kælderen efter et hus tilhørende dronning Margrete 1., som er blevet fundet på en grund i Lille Grønnegade i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Artiklen: Stort detektivarbejde for at fastslå om fund var Margrete 1.s kælder

Stort detektivarbejde for at fastslå om fund var Margrete 1.s kælder

Som arkæolog er museumsinspektør Jesper Langkilde vant til at grave. Men det var nogle helt andre graveredskaber, han skulle have i brug, og et helt andet materiale, der skulle graves i, da han skulle have bekræftet, hvad det var, museumskoncernen Romus arkæologer havde fundet i Lille Grønnegade i Roskilde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her