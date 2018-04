Der bliver ingen ændringer i dagligdagen, når Vindinge Børnehus opgiver sin status som selvejende, men forældrebestyrelsen ser en fordel i at komme under kommunens vinger på det ledelsesmæssige plan. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Stort børnehus vil under kommunens vinger

Roskilde - 07. april 2018 kl. 14:06 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er snart slut med at være selvejende for Vindinge Børnehus, der er på vej ind i den kommunale fold af daginstitutioner.

Der ligger ikke noget drama bag, men derimod en enig forældre- og personalegruppe, som ser en fordel i ikke at skulle styre det hele selv.

- Umiddelbart kan vi godt lide tanken om at være selvejenede, men vi er Roskildes største institution med omkring 140 børn og næsten 30 ansatte. Det er en frivillig bestyrelse, og det er gået hen og blevet for stort, når vi skal være øverste ledelse og i princippet lede huset, siger Linda Christensen, der er formand for børnehusets bestyrelse.

Den daglige drift og pasning bliver ikke påvirket, da personalet og den daglige ledelse fortsætter uændret, og børnehuset i forvejen havde pladsanvisning via kommunen.

Attraktionen ved at være selvejende har været, at man er fri til at tage sine egne beslutninger, men formanden forventer ikke de store skred, når den kommunale forvaltning tager over.

- Når man er selvejende, har man nogle muligheder for at påvirke noget mere som forældre, men vi kan se, hvad Roskilde Kommune ellers går og laver herude, og der kommer også nye ting på legepladsen. Så på måde tror jeg ikke, vi kommer til at savne noget, siger Linda Christensen.

